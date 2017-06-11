«Милан» подтвердил трансфер Андре Силвы

«Милан» подтвердил трансфер форварда Андре Силвы.

Нападающий сегодня прошел медосмотр и подписал пятилетний контракт.

Ранее футболист выступал за «Порту». В завершившемся сезоне он отыграл 32 матча в португальской лиге. На его счету 16 голов и 5 результативных передач, при этом 5 мячей были забиты с пенальти.

Как сообщается, «Милан» заплатит «Порту» 38 миллионов евро. Еще 2 миллиона португальская сторона может получить в виде бонусов.