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«Милан» подтвердил трансфер Андре Силвы

12.06.2017 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Милан» подтвердил трансфер форварда Андре Силвы.

Нападающий сегодня прошел медосмотр и подписал пятилетний контракт.

Ранее футболист выступал за «Порту». В завершившемся сезоне он отыграл 32 матча в португальской лиге. На его счету 16 голов и 5 результативных передач, при этом 5 мячей были забиты с пенальти.

Как сообщается, «Милан» заплатит «Порту» 38 миллионов евро. Еще 2 миллиона португальская сторона может получить в виде бонусов.

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