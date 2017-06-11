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Беларусь – Новая Зеландия. Климович и Скавыш сыграют с первых минут
12.06.2017 18:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал состав на товарищеский матч с командой Новой Зеландии.
Беларуьс: Климович, Бурко, Политевич, Поляков, Сачивко, Риос, Корзун, Маевский, Быков, Скавыш, Гордейчук.
Матч Беларусь – Новая Зеландия пройдет сегодня на стадионе «Трактор» и начнется в 19.00.
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал состав на товарищеский матч с командой Новой Зеландии.
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