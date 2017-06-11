Павел Савицкий: «Хочу снова попробовать силы за рубежом. Или вы меня уже хороните?»

Полузащитник «Немана» и сборной Беларуси Павел Савицкий рассказал, что не оставляет надежды еще раз попробовать силы за рубежом.

– Какой у тебя любимый европейский чемпионат?

– Английский.

– Тебе еще 23 года...

– Уже 23.

– ...рассчитываешь снова попробовать силы за рубежом?

– Конечно! Думаю, каждый футболист этого хочет. Или вы меня уже хороните? – сказал Савицкий.

Ранее комментатор Арташес Антонян сообщал об интересе к Савицкому со стороны брестского «Динамо». Однако главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич опроверг эту информацию.