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Буффон продолжит карьеру еще на сезон, если «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов-2017/18

12.06.2017 18:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон подтвердил, что планирует завершить карьеру в следующем году.

«99 процентов, что я завершу карьеру после ЧМ-2018 в России. Впереди меня ждет еще один полноценный и насыщенный сезон, полный возможных достижений. После этого придет время сказать, что пора остановиться.

С президентом Андреа Аньелли мы пришли к такому варианту, что если только мы выиграем Лигу чемпионов, я отыграю еще один сезон, чтобы постараться выиграть клубный чемпионат мира и другие трофеи», – сказал Буффон.

 
 
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Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон подтвердил, что планирует завершить карьеру в следующем году.

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