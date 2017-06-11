Дмитрий Герчиков: «Сборная вынуждена проводить официальные игры только в Борисове. Очень ужесточились требования ФИФА к стадионам»

Комментатор Дмитрий Герчиков рассказал о том, почему все официальные игры сборная Беларуси проводит в Борисове.

Павел Баранов: «Сборная должна почаще играть в Минске. Хотя не забываем о наших областных и районных центрах, где есть стадионы, которые могут принять матчи национальной сборной, в том числе и товарищеского характера. Они должны быть ареной и для таких противостояний».

Дмитрий Герчиков: «Давай будем справедливыми. Официальные матчи может принимать только «Борисов-Арена». Поскольку очень серьезно ужесточились требования ФИФА в последние годы. Соответственно только один стадион в Беларуси соответствует всем нормам. Поэтому все официальные матчи сборная вынуждена играть именно на «Борисов-Арене», – сказал Герчиков в эфире «Беларусь 5».

Напомним, сборная Беларуси сегодня проводит в Минске матч впервые за пять лет .