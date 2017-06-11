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Белорусский лыжник Сергей Долидович планирует собрать деньги на подготовку к ОИ с помощью краудфандинга

12.06.2017 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный белорусский лыжник Сергей Долидович в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Щурко рассказал, что планирует выступить на седьмой для себя Олимпиаде, а деньги на подготовку хочет собрать с помощью краудфандинговой платформы.

– Так меня все, и профессионалы, и болельщики, уговаривают: Серега, давай! К тому же средств для подготовки надо немного. За последний сбор платил сам — купил билет на самолет и улетел в Мончегорск, там друзья меня приняли бесплатно. Тратился только на питание, отбил деньги обратно на выигрыше марафона. Вернулся в Минск на машине, которую попросили перегнать друзья. В результате провел хороший сбор с нулем в графе «затраты», тренируя заодно своего спортсмена, который даст нам очки на Олимпиаде.

– Выход очевиден. Гуркову деньги собрали буквально в течение нескольких дней. Ты популярен не меньше, да и седьмая Олимпиада – это аргумент! Уверен, проект «народного финансирования» будет успешным...

– Я тоже так думаю. Но откуда берется эта неприязнь? Вернемся к Елене Левченко. Неужели федерации нельзя относиться к спортсменам, приносившим честь и славу белорусскому спорту, просто уважительнее? Мы же все адекватные люди, практически всегда можно найти общий язык. Хотя если по-разному смотреть на систему подготовки, тогда, конечно, конфликты неизбежны.

На Олимпиаду все лыжники едут по именным допускам, и сказать, что мы повезем обкатывать двадцатилетнюю молодежь, не получится. Два допуска у сборной будут железно, а остальным надо попасть в топ-300. Не вхожу в это число, потому что не бегал спринтерские гонки, мне это было не надо. Но свои баллы для участия в Играх наберу элементарно, никакой проблемы в этом не вижу, – сказал Долидович.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный белорусский лыжник Сергей Долидович в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Щурко рассказал, что планирует выступить на седьмой для себя...

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