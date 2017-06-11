Чиновник Барановичского горисполкома: «Хокейный клуб в Барановичах? Не уверен, что бюджет города сможет это вытянуть»

Юрий Кандиранда, заведующий сектором спорта и туризма Барановичского горисполкома, называет, что новость об открытии в городе профессионального хоккейного клуба пока только слухом.

«Возможно, проект и разрабатывается, но я ничего об этом не знаю. Не знаю, есть ли в городе спортсмены, которые могли бы выступать в высшей лиге. Да, у нас есть любительский клуб, люди играют. Но на профессиональный клуб нужны большие средства. Не уверен, что городской бюджет сможет это вытянуть.

С футболом в Барановичах проще, потому что команда уже сформирована. А хоккейную придется собирать с нуля. Своих специалистов в городе нет, поколение детей, которые смогут играть на профессиональном уровне, еще не выросло.

Для этого нужно еще лет пять, минимум. Поэтому нужно приглашать спортсменов, платить им зарплату, предоставить жилье. Хоккей требует больших затрат.

Сказать, сколько именно денег понадобится, пока нельзя. Чтобы получить цифру, надо сесть и считать, имея на руках конкретные данные: сколько и каких спортсменов звать, какую зарплату выдавать, кому нужно предоставить жилье.

Но теоретически в Барановичах можно открыть хоккейный клуб: Ледового дворца как площадки для тренировок и проведения игр достаточно. Этого, я думаю, хватит и для школы хоккея, которая должна быть при каждом клубе. Вопрос в том, за счет чего все это финансировать», – сказал Кандиранда.

Пресс-секретарь ФХБ Никитина: «Открытие клуба в Барановичах – это еще не точно»