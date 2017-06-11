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Беларусь – Новая Зеландия. Матч на стадионе «Трактор» посетили 2,5 зрителей
12.06.2017 20:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
2500 зрителей посетили сегодня стадион «Трактор» в Минске, где сборная Беларуси проводит товарищеский матч с командой Новой Зеландии.
Всего столичная арена способна принять 17600 человек.
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2500 зрителей посетили сегодня стадион «Трактор» в Минске, где сборная Беларуси проводит товарищеский матч с командой Новой Зеландии.
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