Сборная Беларуси впервые с августа 2016 года победила в двух матчах подряд

В рамках товарищеского матча сборная Беларуси победила Новую Зеландию (1:0).

Таким образом, наша национальная команда впервые с августа 2016 года одержала две победы подряд.

31 августа сборная Беларуси в товарищеской игре победила Норвегию (1:0), а 31 мая выиграла у Ирландии (2:1).

После этого национальная команда провела 8 матчей, в которых одержала одну победу.

Следующий матч Беларусь проведет 31 августа против Люксембурга в рамках квалификации ЧМ-2018.