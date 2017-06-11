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Сборная Беларуси впервые с августа 2016 года победила в двух матчах подряд
12.06.2017 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках товарищеского матча сборная Беларуси победила Новую Зеландию (1:0).
Таким образом, наша национальная команда впервые с августа 2016 года одержала две победы подряд.
31 августа сборная Беларуси в товарищеской игре победила Норвегию (1:0), а 31 мая выиграла у Ирландии (2:1).
После этого национальная команда провела 8 матчей, в которых одержала одну победу.
Следующий матч Беларусь проведет 31 августа против Люксембурга в рамках квалификации ЧМ-2018.
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В рамках товарищеского матча сборная Беларуси победила Новую Зеландию (1:0).
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