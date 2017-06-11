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Игорь Криушенко: «Ребята отыграли здорово и практически ничего не дали создать сопернику»

12.06.2017 21:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал победу над Новой Зеландией (1:0) в товарищеском матче.

– Хороший, боевой матч. Ждали от соперника такой силовой игры. Моменты мы создавали. Жаль, что не смогли их реализовать. А соперник очень много «грузил». Старался подбирать. Были опасные моменты. Но ребята отыграли здорово и практически ничего не дали создать сопернику.

Крис Вуд? Когда разбирали команду, то я сказал, как против него действовать. Установку они выполнили.

Маевский? У него сильный ушиб. И чтобы не рисковать – решили его заменить.

Две победы подряд? Я ребятам сказал, что нужно двигаться шаг за шагом. Обыграли болгар – Новая Зеландия. Обыграли Новую Зеландию – будем идти к следующему матчу. Готовиться и стараться добиваться максимального результата.

– Насколько вам после первого неудачного сбора было проще ориентироваться?

– Я на первом сборе тоже дал сыграть всем. На официальную игру я старался выставить сильнейших. А в Македонии я сказал, что все будут играть. Потому что мне нужно было получить целостную информацию по кандидатам в сборную, – сказал Криушенко в эфире «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал победу над Новой Зеландией (1:0) в товарищеском матче.

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