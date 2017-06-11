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Павел Баранов: «Особенно радостно за Криушенко. Ему досталось после первых двух матчей у руля сборной»
12.06.2017 21:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Комментатор «Беларусь 5» Павел Баранов поделился победой сборной Беларуси над Новой Зеландией.
«Особенно радостно за Игоря Криушенко. Я никогда не скрывал, что он один из наиболее грамотных и думающих тренеров. Понятно, что далеко не всем нравится его работа. Особенно ему досталось после стартовых двух поединков на посту тренера сборной. Но вот эти матчи против Болгарии и сейчас против Новой Зеландии – внушают оптимизм», – сказал Баранов в эфире «Беларусь 5».
Следующий матч наша команда проведет 31 августа против Люксембурга в рамках квалификации ЧМ-2018.
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Павел Баранов: «Особенно радостно за Криушенко. Ему досталось после первых двух матчей у руля сборной»
Комментатор «Беларусь 5» Павел Баранов поделился победой сборной Беларуси над Новой Зеландией.
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