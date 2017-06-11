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Олег Дулуб: «У меня так складывается семейная ситуация, что пришлось покинуть «Карпаты»

12.06.2017 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-тренер «Карпат» Олег Дулуб рассказал о причинах ухода из львовского клуба.

«У меня так складывается семейная ситуация, что пришлось покинуть клуб. В моей семье произошла замечательное событие — дочь родила двух девочек. Дочь живет в США, поэтому жена переедет к ней, чтобы помогать.

У меня также есть сын. Он выпускник и этим летом будет поступать в университет в Польше. Он не сможет обойтись без моей помощи, и на месяц-полтора я точно выпаду из рабочего графика. Сомневаюсь, что команда будет ждать, пока я улажу личные проблемы. Думаю, человек, который будет готовить команду на собрании, уже будет ее и тренировать.

Никакого конфликта у меня не было. Если жена полетит в США, то сын сам не справится. А то, что я ухожу из «Карпат», потому что с кем-то конфликтую, или же из-за того, что снова перехожу в «Крумкачы» — это неправда.

Но моя карьера на этом не заканчивается. Сейчас просто в жизни есть вещи важнее – это семья», – сказал Дулуб.

Ранее Tribuna.com сообщала, что «Карпаты» ведут переговоры с Игором Йовичевичем. Позже появилась информация, что экс-тренер львовян не захотел возвращаться.

«Это информационная атака, противно читать». Как «Карпаты» опровергали уход Дулуба

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Олег Дулуб: «У меня так складывается семейная ситуация, что пришлось покинуть «Карпаты»

 
 
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Экс-тренер «Карпат» Олег Дулуб рассказал о причинах ухода из львовского клуба.

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