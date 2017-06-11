Павел Савицкий: «Раньше меня болельщики по-другому встречали»

Нападающий сборной Беларуси Павел Савицкий поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Новой Зеландии (1:0).

– Всегда приятно побеждать, пусть это и товарищеская игра. Две победы подряд – это здорово. Эмоции самые положительные. Спасибо, болельщикам. Несмотря на погоду они пришли, кричали, поддерживали. Помогли нам.

– Слышали, как вас сегодня встречали при выходе на замену. Связываете это с удачной игрой против болгар?

– Наверное, да, потому что раньше так не встречали :) По-другому раньше встречали.

– Болгарский защитник Страхил Попов назвал ваш гол-красавец случайным. Петар Занев сказал, мол, дайте ему еще сто попыток – так же не попадет.

– Не читал, если честно. Не надо сто попыток – одной хватает.

– Как игралось на «Тракторе» без искусственного освещения?

– Да, это создавало определенный дискомфорт. Под конец темновато было. Плюс дождь – ощущения не очень, – сказал Савицкий.