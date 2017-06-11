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Павел Савицкий: «Раньше меня болельщики по-другому встречали»
12.06.2017 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий сборной Беларуси Павел Савицкий поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Новой Зеландии (1:0).
– Всегда приятно побеждать, пусть это и товарищеская игра. Две победы подряд – это здорово. Эмоции самые положительные. Спасибо, болельщикам. Несмотря на погоду они пришли, кричали, поддерживали. Помогли нам.
– Слышали, как вас сегодня встречали при выходе на замену. Связываете это с удачной игрой против болгар?
– Наверное, да, потому что раньше так не встречали :) По-другому раньше встречали.
– Болгарский защитник Страхил Попов назвал ваш гол-красавец случайным. Петар Занев сказал, мол, дайте ему еще сто попыток – так же не попадет.
– Не читал, если честно. Не надо сто попыток – одной хватает.
– Как игралось на «Тракторе» без искусственного освещения?
– Да, это создавало определенный дискомфорт. Под конец темновато было. Плюс дождь – ощущения не очень, – сказал Савицкий.
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Нападающий сборной Беларуси Павел Савицкий поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Новой Зеландии (1:0).
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