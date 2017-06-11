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На матче с Новой Зеландией установлен антирекорд посещаемости игр сборной Беларуси в Минске за 15 лет
12.06.2017 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеский матч Беларусь – Новая Зеландия собрал на стадионе «Трактор» 2 500 зрителей.
Это абсолютно худший за последние 15 лет.
Ранее зафиксировано всего четыре случая, когда матчи сборной Беларуси собирали меньше зрителей. Все эти случаи зафиксированы в товарищеских матчах. И лишь однажды в качестве соперника выступала сборной другой страны: Литва (1996) – 1000 зрителей.
Три других случая зафиксированы во внутренних матчах: сборная клубов Беларуси (1993) – 1 500 зрителей, олимпийская сборная Беларуси (1994) – 2 000 зрителей, Беларусь-Б (2002) – 200 зрителей.
Отметим, что
Худшая посещаемость в официальном матче была зафиксирована в 2015 году в матче с Македонией на «Борисов-Арене» – 1 547 зрителей.
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На матче с Новой Зеландией установлен антирекорд посещаемости игр сборной Беларуси в Минске за 15 лет
Товарищеский матч Беларусь – Новая Зеландия собрал на стадионе «Трактор» 2 500 зрителей.
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