На матче с Новой Зеландией установлен антирекорд посещаемости игр сборной Беларуси в Минске за 15 лет

Товарищеский матч Беларусь – Новая Зеландия собрал на стадионе «Трактор» 2 500 зрителей.

Это абсолютно худший за последние 15 лет.

Ранее зафиксировано всего четыре случая, когда матчи сборной Беларуси собирали меньше зрителей. Все эти случаи зафиксированы в товарищеских матчах. И лишь однажды в качестве соперника выступала сборной другой страны: Литва (1996) – 1000 зрителей.

Три других случая зафиксированы во внутренних матчах: сборная клубов Беларуси (1993) – 1 500 зрителей, олимпийская сборная Беларуси (1994) – 2 000 зрителей, Беларусь-Б (2002) – 200 зрителей.

Отметим, что последние пять лет сборная Беларуси не играла в Минске в связи с отсутствием стадиона необходимой категории.

Худшая посещаемость в официальном матче была зафиксирована в 2015 году в матче с Македонией на «Борисов-Арене» – 1 547 зрителей.

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