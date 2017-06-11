Игорь Криушенко: «Будем надеяться, что реконструкция «Динамо» завершится в срок, и мы будем играть на хорошем стадионе»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко после игры с Новой Зеландии (1:0) поделился мнением о стадионе «Трактор», где сегодня прошел матч.

– Нормально ли, когда первая команда страны играет свой матч на довольно старом стадионе?

– Эти вопросы избиты давно. Здесь что-то новое я не скажу. Будем надеяться, что реконструкция «Динамо» завершится в срок, и мы будем играть на хорошем стадионе, – сказал Криушенко.

Напомним, сегодня заместитель главы департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Дмитрий Герчиков рассказал о том, почему официальные игры сборная Беларуси вынуждена проводить только в Борисове.

Дмитрий Герчиков: «Сборная вынуждена проводить официальные игры только в Борисове. Очень ужесточились требования ФИФА к стадионам»