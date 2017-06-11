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Аргентина выставит двух защитников и пятерых форвардов на игру с Сингапуром

12.06.2017 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Аргентины планирует провести товарищеский матч с командой Сингапура, используя необычную расстановку.

Главный тренер Хорхе Сампаоли выбрал схему 2-3-5. На поле выйдут два защитника, три хавбека и пять нападающих.

На пресс-конференции Сампаоли отметил, что он ищет схему, которую можно будет использовать в оставшихся четырех матчах южноамериканского отборочного турнира к ЧМ-2018. По словам тренера, в игре со сборной Сингапура «альбиселесте» будет обороняться всей командой, десять полевых футболистов должны участвовать в разрушении атак соперника.

 
 
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Сборная Аргентины планирует провести товарищеский матч с командой Сингапура, используя необычную расстановку.

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