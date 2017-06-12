Сергей Румас: «Надеемся, что в нашей стране все-таки появится футбольный канал»

Глава АБФФ Сергей Румас рассказал о процессе запуска футбольного канала.

«Создание футбольного телеканала? Пока идет процесс переговоров. На данном этапе согласовываются условия с нашими партнерами. Это сложный вопрос, посмотрим, насколько эти условия будут приемлемы для нас. Однако, надеемся, что в нашей стране все-таки появится футбольный канал», – сказал Румас корреспонденту Tribuna.com Александру Ивулину.

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