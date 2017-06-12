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Сергей Румас: «Надеемся, что в нашей стране все-таки появится футбольный канал»

12.06.2017 23:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава АБФФ Сергей Румас рассказал о процессе запуска футбольного канала.

«Создание футбольного телеканала? Пока идет процесс переговоров. На данном этапе согласовываются условия с нашими партнерами. Это сложный вопрос, посмотрим, насколько эти условия будут приемлемы для нас. Однако, надеемся, что в нашей стране все-таки появится футбольный канал», – сказал Румас корреспонденту Tribuna.com Александру Ивулину.

Лукашенко – Кочановой: «Футбольный канал? Румас говорит: мол, у нас есть деньги, мы сделаем так, что вся страна будет сидеть возле телевизоров»

Сергей Румас: «Футбольный канал? Нам говорят: нет. Потому что «Беларусь 5» волнуется»

 
 
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Глава АБФФ Сергей Румас рассказал о процессе запуска футбольного канала.

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