Михаил Сиваков: «Оренбург» хочет, чтобы я остался и помог команде вернуться в РФПЛ»

Белорусский защитник Михаил Сиваков рассказал об этапе карьеры в «Оренбурге» и поведал о том, что может остаться в клубе.

«Все очень хорошо начиналось. Мы очень хорошо провели осеннюю часть. Набрали много очков. Но нам не хватило одного очка, чтобы остаться на прямую в РФПЛ. Во втором круге мы показывали хороший футбол. Обыгрывали лидеров чемпионата России. Очень обидно, что все так закончилось в серии пенальти.

Контракт с клубом у меня закончился 10 числа. Если бы команда оставалась в РФПЛ, то он бы продлевался еще на год. Если команда покинула РФПЛ, то у меня есть пункт, согласно которому я мог уйти.

На сегодняшний день я не могу сказать «Нет». Потому что «Оренбург» хочет, чтобы я у них остался. Губернатором поставлена задача за год вернуться в высшую лигу. И мне поступило предложение от клуба остаться в команде и помочь. На меня рассчитывают. Думаю, в ближайшее время определюсь со своим будущим.

Куда бы хотелось перейти? Пока не загадываю. Все будет зависеть от тех предложений, которые мне поступят. Но хотелось бы остаться в России. Вот эти последние полгода я был в очень хорошем тонусе. Мне очень нравился чемпионат своей неуступчивостью, непредсказуемостью», – сказал Сиваков в эфире программы «Итоги недели» на «Беларусь 5».