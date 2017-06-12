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Сборная Беларуси обыграла с минимальным счетом Новую Зеландию
12.06.2017 21:22 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн – Sputnik. Сборная Беларуси по футболу обыграла с минимальным счетом команду Новой Зеландии – встреча в белорусской столице завершилась со счетом 1:0.
© Sputnik / Виктор Толочко
Матч между национальными командами прошел вечером в Минске на стадионе "Трактор" в понедельник и завершился с минимальным преимуществом белорусов.
Игра проходила при плохих погодных условиях – все время шел дождь, и в первом тайме ни одна из команд не смогла поразить ворота противника.
Открыть счет сумел на 47-й минуте второго тайма защитник БАТЭ Денис Поляков. В оставшееся время новозеландцы не смогли отыграться.
© Sputnik / Виктор Толочко
Зрители на стадионе "Трактор" во время игры
Игра на "Тракторе" стала первым в истории товарищеским поединком национальных сборных Беларуси и Новой Зеландии – раньше эти команды никогда не встречались на газоне.
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Игра на "Тракторе" стала первым в истории товарищеским поединком национальных сборных Беларуси и Новой Зеландии – раньше эти команды никогда не встречались на...
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