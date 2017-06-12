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Сборная Беларуси обыграла с минимальным счетом Новую Зеландию

12.06.2017 21:22 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн – Sputnik. Сборная Беларуси по футболу обыграла с минимальным счетом команду Новой Зеландии – встреча в белорусской столице завершилась со счетом 1:0.

Сборная Беларуси обыграла с минимальным счетом Новую Зеландию
© Sputnik / Виктор Толочко
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Матч между национальными командами прошел вечером в Минске на стадионе "Трактор" в понедельник и завершился с минимальным преимуществом белорусов.

Игра проходила при плохих погодных условиях – все время шел дождь, и в первом тайме ни одна из команд не смогла поразить ворота противника.

Открыть счет сумел на 47-й минуте второго тайма защитник БАТЭ Денис Поляков. В оставшееся время новозеландцы не смогли отыграться.

Сборная Беларуси обыграла с минимальным счетом Новую Зеландию
© Sputnik / Виктор Толочко
Зрители на стадионе "Трактор" во время игры

Игра на "Тракторе" стала первым в истории товарищеским поединком национальных сборных Беларуси и Новой Зеландии – раньше эти команды никогда не встречались на газоне.

 
Теги: Минск
 
 
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Игра на "Тракторе" стала первым в истории товарищеским поединком национальных сборных Беларуси и Новой Зеландии – раньше эти команды никогда не встречались на...

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