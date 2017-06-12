Сборная Беларуси обыграла с минимальным счетом Новую Зеландию

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Сборная Беларуси по футболу обыграла с минимальным счетом команду Новой Зеландии – встреча в белорусской столице завершилась со счетом 1:0.



© Sputnik / Виктор Толочко На пути к ЧМ-2018: как Беларусь обыграла Болгарию

Матч между национальными командами прошел вечером в Минске на стадионе "Трактор" в понедельник и завершился с минимальным преимуществом белорусов.

Игра проходила при плохих погодных условиях – все время шел дождь, и в первом тайме ни одна из команд не смогла поразить ворота противника.

Открыть счет сумел на 47-й минуте второго тайма защитник БАТЭ Денис Поляков. В оставшееся время новозеландцы не смогли отыграться.



© Sputnik / Виктор Толочко Зрители на стадионе "Трактор" во время игры

Игра на "Тракторе" стала первым в истории товарищеским поединком национальных сборных Беларуси и Новой Зеландии – раньше эти команды никогда не встречались на газоне.