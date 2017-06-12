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НБА. Финал. 5-й матч. «Голден Стэйт» против «Кливленда»

13.06.2017 00:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в «Oracle Arena» в Окленде пройдет пятый матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Уорриорз» и «Кавальерс». Клуб из Огайо в предыдущей встрече одержал первую победу в противостоянии и попытается возродить интригу на площадке соперника.

Плей-офф

Финал

Пятый матч

Голден Стэйт – Кливленд 93:88 (3 четверть)
Дата проведения
13 июня, 04.00, «Oracle Arena»
Онлайн матча
Голден Стэйт
Дюрэнт (28), Карри (24 + 6 передач), Томпсон (9), Грин (8 + 8 подборов), Пачулия (0).
Кливленд
Джеймс (27 + 10 подборов), Ирвинг (26 + 6 передач), Джей Ар Смит (16), Томпсон (15), Лав (2).

В серии впереди «Голден Стэйт» – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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Сегодня в «Oracle Arena» в Окленде пройдет пятый матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Уорриорз» и «Кавальерс».

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