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НБА. Финал. 5-й матч. «Голден Стэйт» против «Кливленда»
13.06.2017 00:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в «Oracle Arena» в Окленде пройдет пятый матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Уорриорз» и «Кавальерс». Клуб из Огайо в предыдущей встрече одержал первую победу в противостоянии и попытается возродить интригу на площадке соперника.
Плей-офф
Финал
Пятый матч
В серии впереди «Голден Стэйт» – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня в «Oracle Arena» в Окленде пройдет пятый матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Уорриорз» и «Кавальерс».
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