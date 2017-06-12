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Два билета в первый ряд на «Голден Стэйт» – «Кливленд» проданы за 133 тысячи долларов. Это рекорд НБА

13.06.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как пишет инсайдер ESPN Дэррен Ровелл, два билета в первый ряд «Oracle Arena» на пятый матч финальной серии плей-офф «Голден Стэйт» – «Кливленд» (3-1) были проданы в сумме за рекордные для НБА 133 тысячи долларов.

Утром в понедельник стало известно, что два других билета в первый ряд были проданы за 45 000 долларов каждый. Еще два билета были проданы по цене 41 000 долларов.

В прошлом сезоне пара билетов на седьмой матч Финала между теми же соперниками была продана за 120 тысяч.

 
 
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Как пишет инсайдер ESPN Дэррен Ровелл, два билета в первый ряд «Oracle Arena» на пятый матч финальной серии плей-офф «Голден Стэйт» – «Кливленд» (3-1) были проданы в сумме за...

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