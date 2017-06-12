Сергей Долидович: «Мог рассчитывать на понимание в федерации. Но не нашел его. Остался сукиным сыном»

Прославленный белорусский лыжник Сергей Долидович в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Щурко рассказал, что Белорусская федерация лыжных гонок разорвала с ним отношения после чемпионата мира-2017, на котором он был лучшим среди белорусов.

– Сезон получился скомканным. Потому что главного тренера Виктора Евгеньевича Камоцкого экстренно поменяли на Ивана Викторовича Листопада. С Камоцким у нас была договоренность, что будем готовиться отдельно. И я рассчитывал, что с Листопадом она не утратит силу. Тем более это мой бывший личный тренер, с которым работал семь лет. В 2006-м я остался с Листопадом, когда все от него отвернулись. И сейчас мог рассчитывать на понимание. Но не нашел его. Остался сукиным сыном. Как это говорят, кто не с нами, тот против нас. Вот и получилось, когда федерация могла помочь, она не помогла.

– Но ты, выходит, оказался прав.

– Да не собирался я никому ничего доказывать. Мне просто хотелось подготовить парня, которого считаю самым перспективным в белорусской сборной. Юра стал 28-м в дуатлоне, на «полтиннике» – 31-м. Для 27-летнего парня не так уж и плохо. Хотя если ему помогать, то результаты, конечно, были бы лучше. А так после чемпионата мира сказали, что разрывают со мной отношения, поскольку в плане у меня стояло третье-восьмое место.

– Зачем дал такие повышенные обязательства?

– Считал, это реально. Но гонка на гонку не приходится. Хотя и не сказал бы, что плохо пробежал. Все составы, кроме норвежцев, я наполовину обыграл – шведов, финнов, итальянцев, швейцарцев.

А с другой стороны, у нас что, кто-то выполнил контрактные обязательства? Они были намного ниже моих. Но почему-то все остались в сборной. Складывается парадоксальная ситуация: результаты лучше всех, однако в команде меня не видят.

Хотя я ни на день не прекращал тренироваться, у меня ведь контракт до 30 июня. Ну, наверное, я был бы не лишним человеком в эстафете на Олимпиаде – это как минимум, – сказал Долидович.

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