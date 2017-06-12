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«Белшина», «Слоним» и «Орша» лидируют в таблице посещаемости первой лиги, «Луч» – на последнем месте
13.06.2017 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Средняя посещаемость 10-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге составила 406 зрителей на игре.
Наибольшее количество зрителей собралось на игре «Орша» – «Белшина» (650). Меньше всего болельщиков посетили игру «Луч» – «Слоним-2017» (285).
В таблице посещаемости первой лиги продолжает лидировать «Белшина» (882), на втором месте – «Слоним» (778), на третье место вышла «Орша» (658).
Худшая посещаемость у «Луча» (206), «Смолевичей СТИ» (207) и «Энергетика-БГУ» (208).
Средняя посещаемость турнира – 445 зрителей на матче.
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«Белшина», «Слоним» и «Орша» лидируют в таблице посещаемости первой лиги, «Луч» – на последнем месте
Средняя посещаемость 10-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге составила 406 зрителей на игре.
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