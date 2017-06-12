ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белшина», «Слоним» и «Орша» лидируют в таблице посещаемости первой лиги, «Луч» – на последнем месте

13.06.2017 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Средняя посещаемость 10-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге составила 406 зрителей на игре.

Наибольшее количество зрителей собралось на игре «Орша» – «Белшина» (650). Меньше всего болельщиков посетили игру «Луч» – «Слоним-2017» (285).

В таблице посещаемости первой лиги продолжает лидировать «Белшина» (882), на втором месте – «Слоним» (778), на третье место вышла «Орша» (658).

Худшая посещаемость у «Луча» (206), «Смолевичей СТИ» (207) и «Энергетика-БГУ» (208).

Средняя посещаемость турнира – 445 зрителей на матче.

«Белшина», «Слоним» и «Орша» лидируют в таблице посещаемости первой лиги, «Луч» – на последнем месте

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя посещаемость 10-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге составила 406 зрителей на игре.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Долидович: «Мог рассчитывать на понимание в федерации. Но не нашел его. Остался сукиным сыном»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика