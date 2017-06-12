Экстралига. У «Гомеля» есть задолженность по зарплате с апреля и по премиальным за сезон

У «Гомеля» на сегодняшний день есть задолженность по зарплате с апреля и по премиальным за сезон. По этой причине клуб могут покинуть часть ведущих игроков.

Отметим, что пока у «Гомеля» нет никаких приобретений на трансферном рынке.

Напомним, что в минувшем сезоне «Гомель» стал обладателем бронзы чемпионата.