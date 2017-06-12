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Экстралига. У «Гомеля» есть задолженность по зарплате с апреля и по премиальным за сезон
13.06.2017 09:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
У «Гомеля» на сегодняшний день есть задолженность по зарплате с апреля и по премиальным за сезон. По этой причине клуб могут покинуть часть ведущих игроков.
Отметим, что пока у «Гомеля» нет никаких приобретений на трансферном рынке.
Напомним, что в минувшем сезоне «Гомель» стал обладателем бронзы чемпионата.
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У «Гомеля» на сегодняшний день есть задолженность по зарплате с апреля и по премиальным за сезон.
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