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Лингле покинул немецкий «Айсбэрен»

13.06.2017 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий сборной Беларуси Чарльз Лингле покинул немецкий «Айсбэрен». Руководство немецкой команды осталось недовольно выступлением клуба в минувшем сезоне и решило пойти на омоложение.

34-летний форвард пополнил «Айсберен» в январе, причем клуб из Берлина стал для него третьей командой в году. Ранее Лингле выступал за минское «Динамо» и финскую «Таппару». За «Айсберен» Лингле провел 21 матч и набрал 12 (5+7) очков.

 
 
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Нападающий сборной Беларуси Чарльз Лингле покинул немецкий «Айсбэрен».

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