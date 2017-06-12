Нападающий сборной Беларуси Чарльз Лингле покинул немецкий «Айсбэрен». Руководство немецкой команды осталось недовольно выступлением клуба в минувшем сезоне и решило пойти на омоложение.

34-летний форвард пополнил «Айсберен» в январе, причем клуб из Берлина стал для него третьей командой в году. Ранее Лингле выступал за минское «Динамо» и финскую «Таппару». За «Айсберен» Лингле провел 21 матч и набрал 12 (5+7) очков.