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КХЛ. Шинкевич продлил контракт с минским «Динамо»

13.06.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник Илья Шинкевич на год продлил контракт с минским «Динамо».

Шинкевич выступает за «зубров» с сезона 2013/14. За это время в диномовской форме сыграл 209 матчей, набрал 25 (8+17) очков.

В прошлом сезоне сыграл в 54 матчах, набрал 9 (5+4) очков.

 
 
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Защитник Илья Шинкевич на год продлил контракт с минским «Динамо».

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