Сергей Долидович: «Левченко? Неужели федерации нельзя относиться к спортсменам, приносившим честь и славу белорусскому спорту, просто уважительнее?»

Известный белорусский лыжник Сергей Долидович призывает федерации уважительнее относиться к спортсменам.

— Ситуация с Леной Левченко напоминает мою, как, наверное, и сотни других, до банальности. Как только человек просит пойти ему навстречу, так с ним тотчас же торопятся попрощаться. Не знаю всей подноготной, конечно, но разбрасываться такими спортсменами, как Лена Левченко, просто нельзя. Ни с какой точки зрения — ни с человеческой, ни с профессиональной. Тем более у нас нет переизбытка мастеров мирового класса, и, по сути, они все на счету.

— Однако, следует сказать, ты за сборную не отказывался выступать никогда.

— В этом и парадокс! За 25 лет не пропустил ни одной Олимпиады, ни одного чемпионата мира. После «мира» 2017 года в Лахти сказал в одном из интервью, что заканчиваю спортивную карьеру. Мне в федерации так и заявили: «Ну, ты же решил закончить...» Стоп, я вам об этом говорил? «Нет, но мы мониторим прессу, и нам этого достаточно...»

Откуда берется эта неприязнь? Вернемся снова к Левченко. Неужели федерации нельзя относиться к спортсменам, приносившим честь и славу белорусскому спорту, просто уважительнее? Мы же все адекватные люди, практически всегда можно найти общий язык. Хотя если по-разному смотреть на систему подготовки, тогда, конечно, конфликты неизбежны.

На Олимпиаду все лыжники едут по именным допускам, и сказать, что мы повезем обкатывать двадцатилетнюю молодежь, не получится. Два допуска у сборной будут железно, а остальным надо попасть в топ-300. Не вхожу в это число, потому что не бегал спринтерские гонки, мне это было не надо. Но свои баллы для участия в Играх наберу элементарно, никакой проблемы в этом не вижу, – сказал Долидович.

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