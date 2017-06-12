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Вадим Девятовский: «Контракт на проведение матчевой встречи Европы и США, можно считать, подписан»

13.06.2017 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал, что контракт на проведение матчевой встречи Европы и США в Минске практически подписан.

— Турнир стал хорошим экзаменом для многих служб, но сейчас наша главная задача – выиграть право на проведение матчевой встречи по легкой атлетике между сборными Европы и США. Мы над этим работаем, контракт, можно считать, подписан. Остались формальности, – сказал Девятовский.

Планировалось, что матч Европа – США состоится на стадионе «Динамо» в 2019 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал, что контракт на проведение матчевой встречи Европы и США в Минске практически подписан.

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