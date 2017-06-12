|
Калюжному исполнилось 40 лет
13.06.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
13 июня экс-нападающем у сборной Беларуси Алексею Калюжному исполнилось 40 лет.
Воспитанник минской хоккейной школы «Юность». Обладатель Кубка европейских чемпионов (2005), чемпион России (2000, 2001), серебряный призер чемпионата России (1999, 2003, 2006, 2012), бронзовый призер чемпионата России (2002, 2007), обладатель Кубка Шпенглера (2008), финалист Евролиги (1999), чемпион Беларуси (2004), лучший хоккеист Беларуси (2010, 2015), участник матча звезд КХЛ (2012).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 июня экс-нападающем у сборной Беларуси Алексею Калюжному исполнилось 40 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии