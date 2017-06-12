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Калюжному исполнилось 40 лет

13.06.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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13 июня экс-нападающем у сборной Беларуси Алексею Калюжному исполнилось 40 лет.

Воспитанник минской хоккейной школы «Юность». Обладатель Кубка европейских чемпионов (2005), чемпион России (2000, 2001), серебряный призер чемпионата России (1999, 2003, 2006, 2012), бронзовый призер чемпионата России (2002, 2007), обладатель Кубка Шпенглера (2008), финалист Евролиги (1999), чемпион Беларуси (2004), лучший хоккеист Беларуси (2010, 2015), участник матча звезд КХЛ (2012).

 
 
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13 июня экс-нападающем у сборной Беларуси Алексею Калюжному исполнилось 40 лет.

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