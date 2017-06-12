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Хертогенбош (WTA). Первый круг. Саснович сыграет с Калинской

13.06.2017 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первом круге турнира в Хертогенбоше экс-первая ракетка мира Елена Янкович проиграла 280-й ракетке мира Петре Крейшовой, проводившей первый в карьере матч в основной сетке турнира WTA.

Ricoh Open

Хертогенбош, Нидерланды

12 – 18 июня 2017

International

Призовой фонд – 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Первый круг

Александра Саснович (Беларусь)  Анна Калинская (Россия)
Дата проведения
13 июня, 11.30
Онлайн матча

 

Доминика Цибулкова (Словакия)  Антония Лоттнер (Германия)
Дата проведения
14 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Мию Като (Япония)  Евгения Родина (Россия)
Дата проведения
13 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Рикель Хогенкамп (Голландия)  Мэнди Минелла (Люксембург)
Дата проведения
13 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Тамара Корпач (Германия)  Ана Конюх (Хорватия)
Дата проведения
13 июня, 14.30
Онлайн матча

 

Кики Бертенс (Голландия)  Андреа Петкович (Германия)
Дата проведения
13 июня, 13.30
Онлайн матча

 

Наталья Вихлянцева (Россия)  Корнелия Эмили Листер (Швеция)
Дата проведения
13 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Андреа Главачкова (Чехия)  Ярослава Шведова (Казахстан)
Дата проведения
13 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Аранта Рус (Голландия)  Тимеа Бабош (Венгрия)
5:76:26:3
Дата проведения
12 июня, 10.10
Онлайн матча

 

Кристина Плишкова (Чехия)  Анетт Контавейт (Эстония)
Дата проведения
13 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Кирстен Флипкенс (Бельгия)  Мэдисон Бренгл (США)
Дата проведения
13 июня, 11.30
Онлайн матча

 

Камила Джорджи (Италия)  Варвара Лепченко (США)
6:36:76:2
Дата проведения
12 июня, 15.45
Онлайн матча

 

Карина Виттхефт (Германия)  Коко Вандевей (США)
Дата проведения
13 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Леся Цуренко (Украина)  Элиза Мертенс (Бельгия)
6:46:1
Дата проведения
12 июня, 12.10
Онлайн матча

 

Петра Крейсова (Чехия)  Елена Янкович (Сербия)
6:37:5
Дата проведения
12 июня, 12.35
Онлайн матча

 

Риса Одзаки (Япония)  Кристина Младенович (Франция)
Дата проведения
13 июня, 15.00
Онлайн матча

 

 
 
Ссылка на источник 32
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В первом круге турнира в Хертогенбоше экс-первая ракетка мира Елена Янкович проиграла 280-й ракетке мира Петре Крейшовой, проводившей первый в карьере матч в...

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