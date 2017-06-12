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Хертогенбош (WTA). Первый круг. Саснович сыграет с Калинской
13.06.2017 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом круге турнира в Хертогенбоше экс-первая ракетка мира Елена Янкович проиграла 280-й ракетке мира Петре Крейшовой, проводившей первый в карьере матч в основной сетке турнира WTA.
Ricoh Open
Хертогенбош, Нидерланды
12 – 18 июня 2017
International
Призовой фонд – 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Первый круг
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В первом круге турнира в Хертогенбоше экс-первая ракетка мира Елена Янкович проиграла 280-й ракетке мира Петре Крейшовой, проводившей первый в карьере матч в...
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