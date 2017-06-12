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Долидович может получить бронзовую медаль Сочи-2014 после дисквалификации российских лыжников
13.06.2017 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный белорусский лыжник Сергей Долидович может получить бронзовую медаль Олимпиады в Сочи, если российские лыжники Легков и Вылегжанин будут дисквалифицированы.
— Как там ситуация с дисквалификацией Легкова и Вылегжанина? Ведь если она случится, то по итогам олимпийского марафона в Сочи тебе положена бронзовая медаль...
— Все идет к тому, что так и будет. 31 октября окончательно решат, виновны они или нет. Но поскольку апелляции отклоняются, результат можно предугадать.
— Медаль можно будет выставить на аукцион и выручить за нее денег на подготовку.
— Ну, положим, эту бронзу я еще не получил... Но идея определенно нравится. Скажу больше: я сделал бы это без какого-либо душевного трепета. У меня вообще нет эмоций, связанных с этим возможным вариантом.
Хотя мне уже намекнули, что никаких призовых в любом случае не получу. Мол, существует такой круговорот — люди после дисквалификации деньги не возвращают, и ты тоже не получишь.
— Интересно, какие у тебя отношения с этими российскими гонщиками?
— Замечательные. Я бы им даже налил по этому случаю. Все понимают, что современный спорт давно уже ушел от принципов Пьера де Кубертена, – сказал Долидович.
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Известный белорусский лыжник Сергей Долидович может получить бронзовую медаль Олимпиады в Сочи, если российские лыжники Легков и Вылегжанин будут...
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