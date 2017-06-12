Алекс Бентли: «Я рада, что теперь я белоруска. Это великолепная возможность играть на топ-уровне на международной арене»

Разыгрывающая сборной Беларуси Алекс Бентли рассказала о решении выступать за команду.

Мы молодая команда, новые игроки, тренер. Я тоже новичок в этой сборной. Сейчас мы тренируемся на пределе, чтобы стать сильнее. Тренер пытается найти оптимальную игру – вот для чего нужен был этот турнир в Греции. Думаю, мы стали лучше готовы к чемпионат у Европы.

Наталья Трофимова отличный тренер. Мне нравится как она относится к игрокам – профессионально, без детских сюсюканий. Команда тоже отличная, были очень гостеприимными.

Я совсем не знала, какие вы, белорусы. Партнеры помогали мне, знакомили с Беларусью, с вашей культурой.

Была удивлена тем, что не заметила языкового барьера, многие знают английский. Никаких проблем с коммуникацией.

- Почему решила принять белорусское гражданство? Как к этому отнеслась семья?

– Все были довольны и поддерживали меня. Это великолепная возможность играть на топ-уровне на международной арене. Я рада, что теперь я белоруска.

Мой тренер в «Коннектикуте» также поддержал это решение. Он понимает, что это хорошая возможность отобраться на Олимпиаду, а такого шанса в карьере может вообще не появиться. Да и в принципе, это возможность прогрессировать как игрок.

- У нас был опыт, когда американка прекратила выступление за сборную. Может ли такое произойти с тобой?

– Нет, я думаю, что такого не случится. Мне нравится Беларусь, команда, тренер. С чего мне так поступать?

- Что ты знала о Беларуси до приезда в страну?

– О Боже! Не очень много :). Я знала о Минске, за это спасибо Елене Левченко, которая играла в «Коннектикуте». Перед переездом сюда я искала информацию в Google. Вбивала запрос и читала по ссылкам. Не волновалась перед прилетом. Здесь все такие дружелюбные.

- Что ждет сборную на чемпионате Европы без Левченко и Веремеенко?

– Все готовы, мы работаем. Разберем соперников, это должно дать свои плоды, – сказала Бентли в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».