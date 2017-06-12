Ректор БГУФК Репкин: «Беларусь находится на переходном этапе от китайской модели развития спорта к западноевропейской»

Ректор БГУФК Сергей Репкин рассказал о моделях развития спорта.

— В докторской диссертации вы исследовали модели развития спорта в Америке, Франции, Германии и Китае. Что Беларусь могла бы у них позаимствовать?

— Сегодня существуют три наиболее известных модели развития спорта: американская, китайская и западноевропейская. В американской превалирует негосударственная, а общественная система управления, где достаточно много частного капитала. Например, в Америке нет Министерства спорта, но есть Национальный олимпийский комитет как общественное некоммерческое объединение — спортивные федерации и лиги осуществляют свою деятельность практически автономно. Государство финансирует детский и студенческий спорт, есть меценаты из числа бывших выпускников, спортсменов и бизнесменов, которые также поддерживают материально. Я считаю, что повышение роли общественных институтов и участие госслужащих в их работе — то, что может способствовать развитию спорта в нашей стране.

Профессиональный спорт в Америке развивается 100 лет — система формировалась методом проб и ошибок. Надо понимать: институт государственно-частного партнерства в нашей стране на пути становления. В Америке государство и общество тоже вкладывается в профессиональный спорт. Свежие данные 2016 года: в одном из регионов США были построены спортивные сооружения стоимостью порядка 15 миллиардов долларов. Из них половина вложений владельцев спортивных клубов, а вторая — это деньги налогоплательщиков, полученные через увеличение налога или нескольких налогов.

Китайскую модель отличает строгая система управления, которая напоминает советскую. В основном в Китае присутствует государственное финансирование, хотя в профессиональный спорт пришел и частный капитал.

В западноевропейской модели на паритетных началах участвуют частные инвесторы и государство.

— Какие иностранные методы развития спорта можно использовать у нас?

— В каждой стране есть свои особенности. Например, мне очень понравилось, как развито волонтерское движение в Германии. Всегда удивляло, почему люди массово и бескорыстно хотят помогать спорту. Волонтерство в Германии считается общественно значимым делом. Граждане страны получают налоговые льготы, занимаясь волонтерством. Таким образом, государство создало стимул помогать спорту.

— По какой модели сегодня развивается белорусский спорт?

— Мы находимся на переходном этапе от китайской модели к западноевропейской. В своей диссертации я рассматривал государственно-частное партнерство. Государственное управление спортом в Беларуси функционирует достаточно хорошо. Другой вопрос, что спорт должен становиться коммерчески привлекательным для частных инвесторов. Советская система развития спорта была идеальной, когда физическая культура рассматривалась как социальное явление. Сегодня появилось такое понятие, как индустрия спорта. Оно включает новых игроков, которых не было при советской системе: спортивных агентов, профессиональные спортивные клубы, федерации и лиги. У всех свои интересы, которые, как правило, не совпадают.

Важно находить механизмы взаимодействия. Например, в Германии бундеслига долгое время не могла договориться с Федерацией футбола страны. У них были разные цели и задачи: бундеслига стремилась зарабатывать деньги, поэтому приглашала легионеров, поднимая статус соревнований, а федерация была заинтересована в том, чтобы в командах играли немецкие футболисты. У нас в определенной мере тоже есть такое, поэтому важно учитывать интересы всех игроков индустрии, – сказал Репкин.