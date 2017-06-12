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Мирослав Ромащенко: «В матче с Болгарией ваша команда играла в пять защитников. Это все что могу сказать о нынешней сборной Беларуси»
13.06.2017 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский тренер сборной России Мирослав Ромащенко поделился мнением об игре сборной Беларуси.
– Если честно, давно не видел матчей сборной Беларуси. Хотя на днях посмотрел концовку игры с Болгарией. Включил как раз, когда повтор второго гола показывали. Забил этот... Как его? Фамилия на С… Савицкий!
Я понял, в том матче ваша команда играла в пять защитников. В принципе, это все что могу сказать о нынешней сборной Беларуси, – сказал Ромащенко.
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Мирослав Ромащенко: «В матче с Болгарией ваша команда играла в пять защитников. Это все что могу сказать о нынешней сборной Беларуси»
Белорусский тренер сборной России Мирослав Ромащенко поделился мнением об игре сборной Беларуси.
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