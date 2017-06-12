ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бентли, Голубева, Инкина и Кресс вошли в состав сборной Беларуси на чемпионат Европы

13.06.2017 14:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

13 июня женская сборная Беларуси провела последнюю тренировку перед чемпионатом Европы, который пройдет с 16 по 25 июня в Чехии. После нее был объявлен список баскетболисток, который попали в итоговый состав национальной команды.

Защитницы: Ольга Зюзькова, Алекс Бентли, Алена Голубева, Юлия Рытикова.

Нападающие:  Татьяна Лихтарович, Екатерина Снытина, Мария Попова, Мария Филончик, Янина Инкина.

Центровые: Виктория Гаспер, Марина Кресс, Марина Иващенко.

На первом этапе Евробаскета женская сборная Беларуси сыграет с командами Турции, Словакии и Италии.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 июня женская сборная Беларуси провела последнюю тренировку перед чемпионатом Европы, который пройдет с 16 по 25 июня в Чехии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Ректор БГУФК Репкин: «Беларусь находится на переходном этапе от китайской модели развития спорта к западноевропейской»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика