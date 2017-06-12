Бентли, Голубева, Инкина и Кресс вошли в состав сборной Беларуси на чемпионат Европы

13 июня женская сборная Беларуси провела последнюю тренировку перед чемпионатом Европы, который пройдет с 16 по 25 июня в Чехии. После нее был объявлен список баскетболисток, который попали в итоговый состав национальной команды.

Защитницы: Ольга Зюзькова, Алекс Бентли, Алена Голубева, Юлия Рытикова.

Нападающие: Татьяна Лихтарович, Екатерина Снытина, Мария Попова, Мария Филончик, Янина Инкина.

Центровые: Виктория Гаспер, Марина Кресс, Марина Иващенко.

На первом этапе Евробаскета женская сборная Беларуси сыграет с командами Турции, Словакии и Италии.