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Бентли, Голубева, Инкина и Кресс вошли в состав сборной Беларуси на чемпионат Европы
13.06.2017 14:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
13 июня женская сборная Беларуси провела последнюю тренировку перед чемпионатом Европы, который пройдет с 16 по 25 июня в Чехии. После нее был объявлен список баскетболисток, который попали в итоговый состав национальной команды.
Защитницы: Ольга Зюзькова, Алекс Бентли, Алена Голубева, Юлия Рытикова.
Нападающие: Татьяна Лихтарович, Екатерина Снытина, Мария Попова, Мария Филончик, Янина Инкина.
Центровые: Виктория Гаспер, Марина Кресс, Марина Иващенко.
На первом этапе Евробаскета женская сборная Беларуси сыграет с командами Турции, Словакии и Италии.
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13 июня женская сборная Беларуси провела последнюю тренировку перед чемпионатом Европы, который пройдет с 16 по 25 июня в Чехии.
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