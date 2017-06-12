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Гризманн продлил контракт с «Атлетико» до 2022 года

13.06.2017 14:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Антуан Гризманн продолжит выступать за «Атлетико».

Француз продлил контракт с мадридским клубом до лета 2022 года. Условия продления договора не уточняются.

Сообщалось, что по новому соглашению Гризманна с «Атлетико» у игрока за его лояльность клубу увеличилась зарплата, а вот сумма отступных – 100 миллионов евро – не изменилась.

Игрок отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» после того, как на «Атлетико» был наложен запрет на регистрацию игроков.

 
 
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Нападающий Антуан Гризманн продолжит выступать за «Атлетико».

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