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«Трабзонспор» проявляет интерес к Савицкому

13.06.2017 14:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Турецкий «Трабзонспор» проявляет интерес к полузащитнику «Немана» и сборной Беларуси Павлу Савицкому.

Главный тренер турецкого клуба Эрсун Янал присутствовал на матче Беларусь – Болгария.

Специалист изначально прибыл на «Борисов-Арену», чтобы просмотреть трех футболистов сборной Болгарии — Ивелина Попова, Спаса Делева и Божидара Хрободинского. Однако Янал отметил игру Савицкого.

В 11 матчах чемпионата Беларуси Савицкий забил 7 мячей. Подробная статистика 22-летнего полузащитника здесь.

 
 
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Турецкий «Трабзонспор» проявляет интерес к полузащитнику «Немана» и сборной Беларуси Павлу Савицкому.

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