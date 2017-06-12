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«Трабзонспор» проявляет интерес к Савицкому
13.06.2017 14:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Турецкий «Трабзонспор» проявляет интерес к полузащитнику «Немана» и сборной Беларуси Павлу Савицкому.
Главный тренер турецкого клуба Эрсун Янал присутствовал на матче Беларусь – Болгария.
Специалист изначально прибыл на «Борисов-Арену», чтобы просмотреть трех футболистов сборной Болгарии — Ивелина Попова, Спаса Делева и Божидара Хрободинского. Однако Янал отметил игру Савицкого.
В 11 матчах чемпионата Беларуси Савицкий забил 7 мячей. Подробная статистика 22-летнего полузащитника
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Турецкий «Трабзонспор» проявляет интерес к полузащитнику «Немана» и сборной Беларуси Павлу Савицкому.
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