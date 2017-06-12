Беларусь поднялась в дивизион C Лиги наций

Продолжают обновляться предварительные таблицы дивизионов Лиги наций УЕФА.

Дивизион A (четыре группы по три сборные): Германия, Португалия, Бельгия, Испания, Франция, Швейцария, Италия, Англия, Польша, Хорватия, Исландия, Швеция;

Дивизион B (четыре группы по три сборные): Словакия, Россия, Голландия, Украина, Босния и Герцеговина, Австрия, Ирландия, Северная Ирландия, Турция, Уэльс, Чехия, Словения;

Дивизион C (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные): Венгрия, Дания, Греция, Албания, Румыния, Сербия, Черногория, Словения, Израиль, Шотландия, Болгария, Норвегия, Кипр, Литва, Азербайджан, Беларусь;

Дивизион D (четыре группы по четыре сборные): Финляндия, Эстония, Армения, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Молдова, Казахстан, Люксембург, Андорра, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

Предыдущий предварительный состав групп Лиги наций

В футболе создали Лигу наций. Что это вообще такое?