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Беларусь поднялась в дивизион C Лиги наций
13.06.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Продолжают обновляться предварительные таблицы дивизионов Лиги наций УЕФА.
Дивизион A (четыре группы по три сборные): Германия, Португалия, Бельгия, Испания, Франция, Швейцария, Италия, Англия, Польша, Хорватия, Исландия, Швеция;
Дивизион B (четыре группы по три сборные): Словакия, Россия, Голландия, Украина, Босния и Герцеговина, Австрия, Ирландия, Северная Ирландия, Турция, Уэльс, Чехия, Словения;
Дивизион C (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные): Венгрия, Дания, Греция, Албания, Румыния, Сербия, Черногория, Словения, Израиль, Шотландия, Болгария, Норвегия, Кипр, Литва, Азербайджан, Беларусь;
Дивизион D (четыре группы по четыре сборные): Финляндия, Эстония, Армения, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Молдова, Казахстан, Люксембург, Андорра, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.
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Продолжают обновляться предварительные таблицы дивизионов Лиги наций УЕФА.
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