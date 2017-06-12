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Сергей Румас: «Национальный стадион? Ждем предложение от китайской стороны. Это будет своего рода дружеский жест для нашей страны»
13.06.2017 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава АБФФ Сергей Румас рассказал о ходе переговоров по строительству национального стадиона в Минске.
– Когда национальная команда играет на «Тракторе», это выглядит не очень презентабельно. Как обстоят дела со строительством стадионов в Минске?
– Реконструкция «Динамо» идет по плану, здесь все в порядке. Что касается строительства национального стадиона, мы ждем предложение от китайской стороны. Ее представители должны рассказать нам, как они видят строительство арены. Это будет своего рода дружеский жест для нашей страны. Ждем, – сказал Румас.
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Сергей Румас: «Национальный стадион? Ждем предложение от китайской стороны. Это будет своего рода дружеский жест для нашей страны»
Глава АБФФ Сергей Румас рассказал о ходе переговоров по строительству национального стадиона в Минске.
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