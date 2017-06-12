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НБА. «Уорриорз» единогласно проголосовали против встречи с Трампом

13.06.2017 16:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Уорриорз» единогласно решили отказаться от визита в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает журналист Шон Кинг.

В понедельник «Голден Стэйт» одержал победу в финальной серии плей-офф над «Кливлендом» и стал чемпионом лиги в пятый раз в истории клуба. По традиции каждый год президент США принимает в своей резиденции действующего чемпиона НБА.

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«Уорриорз» единогласно решили отказаться от визита в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает журналист Шон Кинг.

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