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НБА. «Уорриорз» единогласно проголосовали против встречи с Трампом
13.06.2017 16:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Уорриорз» единогласно решили отказаться от визита в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает журналист Шон Кинг.
В понедельник «Голден Стэйт» одержал победу в финальной серии плей-офф над
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«Уорриорз» единогласно решили отказаться от визита в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает журналист Шон Кинг.
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