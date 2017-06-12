Татьяна Лихтарович: «Евробаскет-2017? Как сказала Снытина, мы едем за медалями»

Атакующий защитник сборной Беларуси Татьяна Лихтарович поделилась ожиданиями от Евробаскета-2017.

– У меня нет тревоги, что это будет последний топ-турнир для сборной. Как сказала наш капитан, мы едем за медалями, а не просто поиграть. Полностью согласна, ведь у меня еще нет награды! Все в наших руках. Конечно, нужно добавлять в защите: коммуникация, подстраховка. Потому что иногда просто не понимаем друг друга. Раньше очень многое зависело от «больших», чаще играли на них, но с потерей Веремеенко и Левченко на всех ложится одинаковая ответственность. Тренеры умеют выбирать настоящих капитанов. Что раньше Трофимова, что сейчас Снытина находят слова поддержки, настраивают команду на игру. Думаю, у Кати получается справляться с этой ролью, – сказала Лихтарович.

«Думаю, мы удивим». Баскетболистки завершают подготовку к чемпионату Европы