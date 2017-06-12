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Сергей Политевич: «В матче с Новой Зеландией темнота, конечно, помешала. В конце игры мяч было плохо видно»

13.06.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник сборной Беларуси Сергей Политевич считает, что товарищеский матч против Новой Зеландии (1:0) начался слишком поздно.

«Дождь внес коррективы в игру. И темнота, конечно, помешала. Начинать матч в 7 вечера поздно. Понятно, что будний день и для болельщиков. Но в конце уже мяч было плохо видно», – сказал Политевич.

Сергей Политевич: «Не ожидали, что на матч против Новой Зеландии придет больше зрителей»

 
 
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Защитник сборной Беларуси Сергей Политевич считает, что товарищеский матч против Новой Зеландии (1:0) начался слишком поздно.

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