Сергей Политевич: «В матче с Новой Зеландией темнота, конечно, помешала. В конце игры мяч было плохо видно»

Защитник сборной Беларуси Сергей Политевич считает, что товарищеский матч против Новой Зеландии (1:0) начался слишком поздно.

«Дождь внес коррективы в игру. И темнота, конечно, помешала. Начинать матч в 7 вечера поздно. Понятно, что будний день и для болельщиков. Но в конце уже мяч было плохо видно», – сказал Политевич.

Сергей Политевич: «Не ожидали, что на матч против Новой Зеландии придет больше зрителей»