Дмитрий Алисейко: «Дебютанты приехали в сборную с горящими глазами и желанием доказать свою состоятельность»

Защитник брестского «Динамо» Дмитрий Алисейко подвел итоги своего дебюта в национальной сборной.

– Впечатления только положительные. Я очень доволен. Тем более так получилось, что мой дебютный матч закончился важной победой команды. Вообще, сейчас лично для меня самое успешное время в карьере.

Победа в Кубке и путевка в Европу плюс вызов в сборную – все уложилось в несколько недель.

В плане атмосферы внутри коллектива все тоже очень круто. Видно, что ребята, которых впервые вызвали, приехали в сборную с горящими глазами и желанием доказать свою состоятельность, – сказал Алисейко.

Напомним, Беларусь выиграла два июньских матча: у Болгарии (2:1) и Новой Зеландии (1:0).