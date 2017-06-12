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Дмитрий Алисейко: «Дебютанты приехали в сборную с горящими глазами и желанием доказать свою состоятельность»
13.06.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник брестского «Динамо» Дмитрий Алисейко подвел итоги своего дебюта в национальной сборной.
– Впечатления только положительные. Я очень доволен. Тем более так получилось, что мой дебютный матч закончился важной победой команды. Вообще, сейчас лично для меня самое успешное время в карьере.
Победа в Кубке и путевка в Европу плюс вызов в сборную – все уложилось в несколько недель.
В плане атмосферы внутри коллектива все тоже очень круто. Видно, что ребята, которых впервые вызвали, приехали в сборную с горящими глазами и желанием доказать свою состоятельность, – сказал Алисейко.
Напомним, Беларусь выиграла два июньских матча: у Болгарии (2:1) и Новой Зеландии (1:0).
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Дмитрий Алисейко: «Дебютанты приехали в сборную с горящими глазами и желанием доказать свою состоятельность»
Защитник брестского «Динамо» Дмитрий Алисейко подвел итоги своего дебюта в национальной сборной.
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