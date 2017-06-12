ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Алисейко: «Дебютанты приехали в сборную с горящими глазами и желанием доказать свою состоятельность»

13.06.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник брестского «Динамо» Дмитрий Алисейко подвел итоги своего дебюта в национальной сборной.

– Впечатления только положительные. Я очень доволен. Тем более так получилось, что мой дебютный матч закончился важной победой команды. Вообще, сейчас лично для меня самое успешное время в карьере.

Победа в Кубке и путевка в Европу плюс вызов в сборную – все уложилось в несколько недель.

В плане атмосферы внутри коллектива все тоже очень круто. Видно, что ребята, которых впервые вызвали, приехали в сборную с горящими глазами и желанием доказать свою состоятельность, – сказал Алисейко.

Напомним, Беларусь выиграла два июньских матча: у Болгарии (2:1) и Новой Зеландии (1:0).

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник брестского «Динамо» Дмитрий Алисейко подвел итоги своего дебюта в национальной сборной.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Татьяна Лихтарович: «Евробаскет-2017? Как сказала Снытина, мы едем за медалями»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика