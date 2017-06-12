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Александр Хацкевич: «Сборная Беларуси? Пока в моем возврате мне больше подходит работа в клубе»
13.06.2017 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о разнице между работой в клубе и в сборной.
«Работа в сборной и работа в клубе – это разные вещи. В сборной ты уже выбрал направление и у тебя достаточно мало времени для того, что подготовить команду в разноплановых тактических схемах. Нужно просматривать матчи. Уровень футболистов тоже нужно учитывать.
Мы выбрали направление в сборной Беларуси, и все время не было поля для разнообразия в тактических вариантах.
Клуб – это каждый день общение и тренировки, есть свой драйв и атмосфера. Пока в моем возрасте мне больше подходит именно такая ежедневная работа, – сказал Хацкевич.
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Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о разнице между работой в клубе и в сборной.
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