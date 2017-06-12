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«Реал» может купить Мбаппе и оставить его на следующий сезон в аренде в «Монако»

13.06.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Реал» продолжает работу над трансфером нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

Мадридский клуб готов выкупить игрока, но оставит его в «Монако» на следующий сезон на правах аренды.

Данный шаг позволит Мбаппе иметь регулярную игровую практику и быть на виду у тренерского штаба сборной Франции перед ЧМ-2018.

Кроме «Реала» на 18-летнего француза претендует «Ливерпуль», чьи представители уже связывались с агентом игрока, а также «ПСЖ».

 
 
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«Реал» продолжает работу над трансфером нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

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