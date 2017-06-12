Александр Хацкевич: «Почему живу не в Беларуси? Киев – моя вторая Родина. Мне в Украине жить комфортнее»

Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич сравнил Беларусь и Украину.

– Минск для меня навсегда останется родным: я там родился, там живут мои родители. А Киев – вторая Родина. Человек выбирает жить там, где ему комфортно. Мне в Украине жить комфортнее.

Я закончил карьеру игрока в Минске, но моя семья даже тогда продолжала жить в Киеве, иногда наведывая Беларусь. Младший сын и вовсе родился в Киеве.

- В чем разница между народами Беларуси и Украины?

– Нас отделяет небольшое расстояние. Белорусы более удобны в общении, а в Украине люди знаете какие? Когда нужно, они сплотятся. Если есть мечта, они к ней идут и добиваются ее. Так что наши народы разные, – сказал Хацкевич.