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Александр Хацкевич: «Почему живу не в Беларуси? Киев – моя вторая Родина. Мне в Украине жить комфортнее»
13.06.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич сравнил Беларусь и Украину.
– Минск для меня навсегда останется родным: я там родился, там живут мои родители. А Киев – вторая Родина. Человек выбирает жить там, где ему комфортно. Мне в Украине жить комфортнее.
Я закончил карьеру игрока в Минске, но моя семья даже тогда продолжала жить в Киеве, иногда наведывая Беларусь. Младший сын и вовсе родился в Киеве.
- В чем разница между народами Беларуси и Украины?
– Нас отделяет небольшое расстояние. Белорусы более удобны в общении, а в Украине люди знаете какие? Когда нужно, они сплотятся. Если есть мечта, они к ней идут и добиваются ее. Так что наши народы разные, – сказал Хацкевич.
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Александр Хацкевич: «Почему живу не в Беларуси? Киев – моя вторая Родина. Мне в Украине жить комфортнее»
Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич сравнил Беларусь и Украину.
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