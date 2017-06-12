Мирослав Ромащенко: «Наше поколение не выходило на топ-турниры? Нужно было отдать иногда инициативу сопернику, а мы все время играли для зрителей, были яркими»

Экс-игрок сборной Беларуси Мирослав Ромащенко рассказал, почему его поколение не вышло на топ-турнир.

- Ваше поколение футболистов было более квалифицированным, но на топ-турнир вы тоже не попадали.

– Чего-то не хватало. Чего? В принципе, мы знаем сами. Но еще не время озвучивать это.

- Серьезного отношения?

– Нет-нет, отношение всегда было серьезным. Плюс-минус. Мы старались выжимать максимум. Но не хватало навыков, какой-то тактической базы, умения сыграть от соперника. Понимаете, есть вещи, которые требуют...

- Намекаете на тренеров?

– Нет, ни в коем случае. Намекаю на то, что мы всегда играли от себя. А нужно было где-то быть более гибким: отдать иногда инициативу сопернику. Но это я сейчас понимаю, а раньше мы все время играли от себя, для зрителей. Могло получаться, могло нет. Но мы всегда были яркими.

- Нынешнее поколение сильно уступает вашему?

– Не хочется никого обижать, потому что мы сами были в этих майках недавно. Нынешнему поколению есть куда расти и есть на кого равняться.

- Согласитесь, что в Беларуси, Украине и России схожие проблемы: в наших странах дефицит качественных игроков.

– Эта тема требует глубокого анализа, сходу на этот вопрос не ответишь. Корень всех этих проблем кроется в системе подготовки футболистов в детско-юношеских школах. На мой взгляд, проблемы именно здесь начинаются, – сказал Ромащенко в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь-5».