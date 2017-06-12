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Игорь Криушенко: «В сборную приезжали игроки без мотивации? Кого-то осуждать и выносить проблему на всеобщее обсуждение не вижу смысла»

13.06.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко объяснил, почему сделал ставку на игроков чемпионата Беларуси.

– Я уже говорил, что в сборную вызываются сильнейшие. Будут сильнее наши легионеры, будут они играть. Будут сильнее футболисты из национального первенства, в составе будут они. Но в сборной также должны играть только те, кто этого хочет. Приезжая в сборную, футболист должен быть мотивированным. Это очень важный момент. Матчи с Болгарией и Новой Зеландией показали, что мотивация играет решающую роль.

- Спрошу напрямую: вы сталкивались с тем, что игроки приезжают в сборную недостаточно мотивированными?

– Скажу так: кого-то осуждать и выносить проблему на всеобщее обсуждение не вижу смысла. Я просто сказал, что мотивация – сегодня решающий компонент. Кто будет мотивирован, приезжая в сборную, тот будет играть.

- Самый приятный вывод для вас по итогам двух матчей – у сборной Беларуси есть глубокая скамейка. Согласны?

– Да, согласен. Я говорил, что мы рассматриваем всех кандидатов. Я рад, что есть из кого выбирать.

- А ведь говорят, что в стране нет футболистов...

– Скажу так: уровень нужно поднимать, чтобы не отстать от ведущих европейских стран. Но футболисты есть. И важно, что они хотят расти и играть. А мы будем стараться давать им этот шанс.

Сегодня я не намечаю каких-то глобальных целей. Мне удобнее идти от игры к игре. Так проще настраивать команду, – сказал Криушенко в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь-5».

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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко объяснил, почему сделал ставку на игроков чемпионата Беларуси.

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