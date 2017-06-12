Виталий Леденев: «С кем из молодежки заключить контракт? Если только кого-нибудь из Сан-Марино подписать»

Агент Виталий Леденев поделился впечатлениями от игры молодежной сборной Беларуси против Сан-Марино (1:0).

– Исходя из того, как протекает матч молодежных сборных Беларуси и Сан-Марино, вы видите, с кем можно заключить контракт?

– Если только кого-нибудь из Сан-Марино подписать, – сказал Леденев в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».