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Виталий Леденев: «С кем из молодежки заключить контракт? Если только кого-нибудь из Сан-Марино подписать»

13.06.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент Виталий Леденев поделился впечатлениями от игры молодежной сборной Беларуси против Сан-Марино (1:0).

– Исходя из того, как протекает матч молодежных сборных Беларуси и Сан-Марино, вы видите, с кем можно заключить контракт?

– Если только кого-нибудь из Сан-Марино подписать, – сказал Леденев в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».

 
 
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Агент Виталий Леденев поделился впечатлениями от игры молодежной сборной Беларуси против Сан-Марино (1:0).

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