Александр Хромылев: «Команды в Орше, Барановичах и Пинске? Финансовый вопрос непростой, но решаемый»

Спортивный директор ФХБ Александр Хромылев в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал, как будут создаваться новые клубы для экстралиги 2.

- Любопытная тема — квартет новичков в экстралиге 2. Очевидных проблемных моментов два — средства и кадры.

– Появление команд мастеров в крупных городах, где для этого созданы все условия, напрашивалось давно. Финансовый вопрос, разумеется, непростой, но решаемый. В конце концов, клубы будут создаваться не с бухты-барахты, — на это есть год. Кадровая проблема также решаема: фактически нужно найти семь десятков игроков — для Орши, Барановичей и Пинска. Бобруйск, как и обещал, возвращается в национальный чемпионат уже с ближайшего сезона. Пока — в высшую лигу, но через год у них уже будет команда для старта ступенью выше. Для остальных кадровый резерв — как минимум та же “вышка”, где к следующей весне появятся кадры, на смену которым придет новая молодежь из хоккейных школ.

Здесь присутствует очень важный нюанс — для чего в первую очередь планируется создать команды в городах-стотысячниках. Не для голого вала и натягивания количества участников экстралиги 2 до восьмерки. И даже не для загрузки арен по профилю, хотя их непрофильное использование тоже алогично. Главная цель — придать системе на местах завершенность. Школы же работают при всех аренах. Но для чего — не вполне понятно, если занимающиеся там дети видели взрослый хоккей только по телевизору. А в более населенных городах и кадровый выбор для школ логично больший, но пока задействован слабо, – сказал Хромылев.

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