ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Хромылев: «Команды в Орше, Барановичах и Пинске? Финансовый вопрос непростой, но решаемый»

13.06.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Спортивный директор ФХБ Александр Хромылев в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал, как будут создаваться новые клубы для экстралиги 2.

- Любопытная тема — квартет новичков в экстралиге 2. Очевидных проблемных моментов два — средства и кадры.

– Появление команд мастеров в крупных городах, где для этого созданы все условия, напрашивалось давно. Финансовый вопрос, разумеется, непростой, но решаемый. В конце концов, клубы будут создаваться не с бухты-барахты, — на это есть год. Кадровая проблема также решаема: фактически нужно найти семь десятков игроков — для Орши, Барановичей и Пинска. Бобруйск, как и обещал, возвращается в национальный чемпионат уже с ближайшего сезона. Пока — в высшую лигу, но через год у них уже будет команда для старта ступенью выше. Для остальных кадровый резерв — как минимум та же “вышка”, где к следующей весне появятся кадры, на смену которым придет новая молодежь из хоккейных школ.

Здесь присутствует очень важный нюанс — для чего в первую очередь планируется создать команды в городах-стотысячниках. Не для голого вала и натягивания количества участников экстралиги 2 до восьмерки. И даже не для загрузки арен по профилю, хотя их непрофильное использование тоже алогично. Главная цель — придать системе на местах завершенность. Школы же работают при всех аренах. Но для чего — не вполне понятно, если занимающиеся там дети видели взрослый хоккей только по телевизору. А в более населенных городах и кадровый выбор для школ логично больший, но пока задействован слабо, – сказал Хромылев.

Чиновник Барановичского горисполкома: «Хокейный клуб в Барановичах? Не уверен, что бюджет города сможет это вытянуть»

Пресс-секретарь ФХБ Никитина: «Открытие клуба в Барановичах – это еще не точно»

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивный директор ФХБ Александр Хромылев в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал, как будут создаваться новые клубы для...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виталий Леденев: «С кем из молодежки заключить контракт? Если только кого-нибудь из Сан-Марино подписать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика